Aprilia: Piccolotti (Avs), ‘necessario approfondimento in Antimafia’

Roma, 3 lug (Adnkronos) – “Vorrei innanzi tutto complimentarmi, a nome di Alleanza Verdi Sinistra, con le forze dell?ordine e con la Direzione investigativa antimafia che, con l?operazione di oggi, ha dato un duro colpo alla malavita di Aprilia e del basso Lazio. Dopo la drammatica vicenda della morte di Satnam Singh la provincia di Latina sale per la seconda volta in pochi giorni agli onori delle cronache, segno che organizzazioni malavitose, malaffare e sfruttamento vanno di pari passo”. Lo dice Elisabetta Piccolotti, dell?Alleanza Verdi Sinistra e componente della Commissione parlamentare Antimafia.

“È doloroso ? conclude Piccolotti ? dover constatare che nell?area di Aprilia anche rappresentanti delle Istituzioni siano coinvolti in indagini su crimini così gravi. Un dato su cui, anche come Commissione parlamentare Antimafia, dovremo tornare al più presto”, aggiunge.

