Auto: in primi sei mesi in Europa gruppo Renault +6,7% grazie a boom ibride

MeteoWeb

Roma, 18 lug. – (Adnkronos) – In uno scenario di vendite globali che registra una crescita dell’1,9% a quota 1.154.700 unità, il gruppo Renault segnala il forte contributo positivo della performance in Europa con un aumento del 6,7% che lo conferma al terzo posto continentale con 847.623 unità. In particolare la marca Renault ha registrato una performance superiore al mercato: 535.238 veicoli venduti, +8,2% grazie, in particolare, ai positivi risultati delle motorizzazioni E-Tech Full Hybrid (+45% rispetto al primo semestre 2023). Sul mercato dei veicoli commerciali, Renault è ancora una volta leader, con 171.202 unità vendute (+19,2% rispetto al primo semestre 2023).

Dacia registra un aumento delle vendite del 4,0% rispetto al primo semestre 2023, con 309.816 unità, e si riconferma nella Top 10 delle Marche più vendute in Europa mentre la Sandero è l?auto più venduta in tutti i canali. Quanto ad Alpine ha registrato un primo semestre 2024 in crescita del 47,7% (rispetto al primo semestre 2023), con 2.569 immatricolazioni, grazie alla gamma ampliata dall?A110 R Turini.

La quota dei veicoli elettrificati rappresenta il 29,6% delle vendite del Gruppo in Europa (+4,3 punti rispetto al primo semestre 2023). Circa un?autovettura su due venduta dalla Marca Renault è elettrificata, mentre il gruppo stima che i veicoli 100% elettrici, che rappresentano circa il 12% delle vendite della Marca Renault, continueranno a crescere nel secondo semestre, con i lanci di Scenic E-Tech Electric e Renault 5 E-Tech Electric. Circa il 10% delle vendite della Marca Dacia è elettrificato, in particolare grazie al successo di Jogger Hybrid 140. Il gruppo sottolinea come il portafoglio ordini in Europa è solido, con 2,6 mesi di vendite previste a fine giugno 2024, un dato che riflette un buon inizio anno in termini di ordini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.