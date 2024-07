Autonomia: Alfieri (Pd), ‘moratoria Occhiuto dimostra spaccatura maggioranza’

MeteoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La moratoria proposta da Occhiuto dimostra le profonde spaccature nel centrodestra sull? autonomia differenziata. Come partito Democratico l?abbiamo chiesta mesi fa. Spero che il governo lo ascolti, ma sono pessimista. In ogni caso se Occhiuto volesse fare sul serio e stare dalla parte dei propri cittadini, può dimostrarlo subito votando la proposta dei nostri consiglieri regionali per chiedere il referendum abrogativo sull?intera legge”. Lo dichiara il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd.

