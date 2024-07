MeteoWeb

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “200mila firme per il referendum contro l’autonomia differenziata raccolte in una manciata di ore. Un messaggio chiaro al governo. Il disegno della destra di spaccare l’Italia non passerà”. Così Anna Ascani del Pd su twitter.

