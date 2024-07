Autonomia: Magi, ‘domani + Europa a deposito firme referendum in Cassazione’

MeteoWeb

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “L?autonomia differenziata è una pessima riforma che penalizzerà la qualità della vita dei cittadini delle regioni che sono più indietro e creerà maggiori diseguaglianze e problemi di bilancio. Per questo Più Europa sarà in campo nel sostenere il referendum abrogativo e domani, insieme alle altre opposizioni, depositeremo il quesito in Cassazione. Meloni intanto consenta di firmare i referendum con firma digitale gratuitamente, sbloccando la piattaforma che da due anni e mezzo il governo deve realizzare. Non abbia paura del popolo?. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi, conversando con i cronisti a Montecitorio.

