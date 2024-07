Autonomia: Magi (+Eu), ‘tempo scaduto per piattaforma firme on line, governo acceleri’

MeteoWeb

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Sta per scadere il tempo che il ministero della Giustizia si è dato per effettuare le prove, realizzate insieme al personale della Corte di Cassazione, per l?attivazione della piattaforma pubblica per la raccolta digitale delle firme per i referendum. A pochi giorni dal termine di due settimane comunicate da via Arenula per la sperimentazione, chiediamo al governo non solo di rispettare i tempi ma di accelerare quanto più possibile e consentire ai cittadini italiani di poter firmare gratuitamente per il referendum contro l?autonomia differenziata anche sotto l?ombrellone, comodamente con lo Spid?. Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

?Lo sforzo per questo referendum sarà enorme visti i tempi stretti: la piattaforma digitale invece attende di essere realizzata già da due anni e mezzo, come previsto da una legge che questo esecutivo ha scelto apertamente di violare. L?ennesima beffa alla democrazia italiana, dopo gli irreparabili danni che il governo Meloni sta facendo con le sue sgangherate e – conclude Magi – pericolose riforme?.

