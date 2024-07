Autonomia: Ruotolo, ‘firmato referendum contro politiche secessioniste Meloni’

MeteoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Ho firmato stamane, in piazza degli Artisti a Napoli, per l?abrogazione della legge sull?Autonomia differenziata. Il nostro paese ha bisogno di una visione unitaria e solidale, e non può permettersi di essere guidata da secessionisti con lo scopo di dividere in due il Paese in aree deboli e in aree forti con l?effetto finale di indebolire l?intero sistema Italia”. Così su Facebook Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della segreteria nazionale del Pd.

“Il referendum sarà la risposta della gente a questo governo, alle sue politiche. L?inaugurazione della piattaforma digitale per raccogliere le firme on line è un?altra notizia da accogliere con entusiasmo. Va fermato quello che è un vero e proprio attacco alla Costituzione portato avanti fra premierato e autonomia differenziata. Non si tratta di una disputa politica, il tema è molto sentito fra la gente in maniera trasversale. Certo il centrodestra cercherà di buttarla su questo piano qui, ma le conseguenze sulla vita delle persone sono reali e la gente lo ha capito benissimo. È ora di dire basta”.

