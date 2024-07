Banche: Conte, ‘crescita inarrestabile extraprofitti, Meloni abbia scatto’**

MeteoWeb

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Secondo voi Giorgia Meloni e i suoi ministri hanno letto dell’inarrestabile crescita dei profitti bancari anche nel 2024? Avranno letto l’ultimo bollettino Consob secondo cui nel 2023 i profitti delle banche quotate in Borsa hanno fatto segnare un +67%, passando da 15,7 a 26,2 miliardi? È un fatto che, a fronte di questa incredibile valanga di utili, che arricchisce gli azionisti delle banche mentre famiglie e imprese sono in difficoltà nel pagamento dei ratei di mutui, il Governo Meloni fischietta indifferente”. Così Giuseppe Conte su X.

“Oggi più che mai si rende necessario un intervento fiscale sugli extraprofitti bancari. Siamo alla vigilia di una Legge di bilancio lacrime-e-sangue dopo che Meloni ha sottoscritto un Patto di stabilità che costerà 13 miliardi di tagli l?anno all?Italia. Serve una legge vera, coraggiosa, non la farsa inscenata mesi fa da Meloni che aveva varato un contributo volontario, di fatto eluso da tutti gli istituti di credito”, afferma il leader del M5S.

“Il M5S, per primo e da oltre un anno, ha depositato una proposta di vera tassazione degli extraprofitti bancari per aiutare lavoratori e aziende strozzati dalla crisi. Il Governo Meloni sin qui ha perso tempo, preoccupandosi semmai di strizzare l’occhio ai soliti apparati di potere finanziario. Ma non è troppo tardi per redimersi: deve solo superare la sua congeniale predisposizione alla subalternità. Cara Meloni, caro Giorgetti, le chiacchiere fumose il vento se le porta via. Le difficoltà di imprese e famiglie restano. Mostratevi capaci di uno scatto di orgoglio. Noi siamo gente seria: ve ne daremo atto”, conclude Conte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.