Carceri: Giachetti (Iv), ‘FI voti Pdl su liberazione anticipata, Dl Nordio non incide’

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Oggi capiremo se, come rivendica, Forza Italia è in grado di riequilibrare l?approccio giustizialista e securitario della maggioranza oppure se per l?ennesima volta si accoderà per una pura questione di poltrone?. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, a Cusanotv.

“Quando questo pomeriggio si tratterà di votare la proposta di legge sulla liberazione anticipata speciale, spero che Forza Italia si dimostri coerente. Anche perché il Decreto Nordio non incide minimamente sulla situazione esplosiva di sovraffollamento delle carceri italiane e, se tutto va bene, avrà un effetto tra anni -ha aggiunto Giachetti-. La tragedia, invece, si consuma ora: siamo in media al 130% del sovraffollamento, i suicidi sono 58 ma sono solo l?epifenomeno perché ne sono stati tentati 800 e si contano decine di migliaia di atti di autolesionismo”.

“L?unica misura in grado di incidere subito è la nostra. A meno che non ci sia l?intenzione di creare una strategia della tensione: non sarà che il governo, per ostentare il pugno di ferro, punta a far esplodere la situazione??, ha concluso.

