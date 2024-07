Cdp: Braga (Pd), ‘governo non fa nulla per riconoscere valore delle donne’

MeteoWeb

Roma, 9 lug (Adnkronos) – “Litigano da mesi sui nomi, ma su una cosa sono tutti d?accordo: meno donne nel cda di Cassa Depositi e Prestiti. Questo è il Governo con la prima donna premier, il Governo che non fa mai niente per riconoscere il valore delle altre donne”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. commentando la notizia secondo la quale la società pubblica sarebbe pronta rivedere le quote rosa nel suo cda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.