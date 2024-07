Ciclismo: Tour de France, Turgis vince la tappa degli sterrati in volata su Pidcok e Gee

MeteoWeb

Troyes, 7 lug. (Adnkronos) – Il francese Anthony Turgis, 30enne della TotalEnergies, si è imposto in volata nella nona tappa del Tour de France, quella degli sterrati da Troyes a Troyes di 199 km. Dopo una lunga fuga, il corridore transalpino ha avuto la meglio sul britannico Tom Pidcock e sul canadese Derek Gee.

Nei 14 tratti di sterrato disseminati sul percorso ci sono stati i vari attacchi degli uomini di classifica, tra cui Pogacar, Evenepoel e Vingegaard, ma alla fine la graduatoria del Tour non cambia con lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) che mantiene la maglia gialla di leader davanti al belga Remco Evenepoel e al danese e bi-campione in carica Jonas Vingegaard. Domani primo giorno di riposo, poi martedì la decima tappa, la Orleans-Saint Armand-Montrond di 187 chilometri.

