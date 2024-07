Corruzione: da pm Genova ok a incontro Toti-Salvini, attesa per decisione gip

MeteoWeb

Milano, 15 lug. (Adnkronos) – La procura di Genova ha dato parere positivo all’istanza con cui la difesa di Giovanni Toti, il governatore ligure agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio con l?accusa di corruzione, ha chiesto di incontrare il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i due assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Sulla richiesta del difensore Stefano Savi deve ora pronunciarsi il gip di Genova. I confronti politici serviranno a Toti per decidere anche su come proseguire il lavoro in Regione dopo la decisione del Riesame di lasciarlo ai domiciliari.

