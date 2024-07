Ddl sicurezza: Magi (+Eu), ‘dal governo sconcertante uso propagandistico codice penale’

MeteoWeb

Roma, 9 lug (Adnkronos) – ?È sconcertante l’uso propagandistico che governo e maggioranza stanno facendo del codice penale con il DDL Sicurezza: dal carcere per le madri di bambini molto piccoli e per le donne incinta fino all’aggravante per i reati commessi ?all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e metropolitane?. Un modo assurdo, caotico, ideologico e totalmente inutile di scrivere le leggi che piega il codice penale alla propaganda?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

