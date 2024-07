Dl Infrastrutture: Governo pone fiducia alla Camera, lunedì il voto**

MeteoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico e anche norme per il processo penale e in materia di sport, nel testo approvato dalla commissione. In base alle intese tra i Gruppi parlamentari, il voto avverrà nella seduta di lunedì prossimo, con dichiarazioni di voto a partire dalle 13.20 e inizio della chiama alle 15. Seguirà l’esame degli ordini del giorno e il voto finale sul provvedimento. Il testo, che dovrà passare all’esame del Senato, va convertito in legge entro il prossimo 28 agosto.

