Dl sanità: Lotito a Renzi, ‘che tristezza rincorrere la visibilità altrui’

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Che tristezza vedere il senatore Renzi ridotto a rincorrere la popolarità perduta utilizzando in ogni occasione e con ogni mezzo, anche inventato, la visibilità altrui. Comprendo che passare dalla guida del Paese all’indifferenza ed ininfluenza politica sia molto frustrante. Per questi motivi gli vogliamo tutti bene e gli esprimo tutta la mia solidarietà umana”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, replicando alle dichiarazioni in Aula del senatore Renzi.

