Euro 2024: Olanda in semifinale, battuta 2-1 in rimonta la Turchia

Berlino, 6 lug. (Adnkronos) – L’Olanda è la quarta semifinalista di Euro 2024. La squadra di Koeman supera in rimonta 2-1 la Turchia di Montella e torna tra le migliori quattro d’Europa dopo 20 anni. Dopo il gol al 35′ del primo tempo di Samet Akaydin sono arrivati i gol oranje nella ripresa, nel giro di 6′ minuti, con la rete di testa al 70′ di de Vrij e al 76′ l’autogol di Müldür a sancire il sorpasso e la sconfitta dei turchi seguiti anche da Erdogan in tribuna. Ora l’Olanda sfiderà per un posto in finale l’Inghilterra a Dortmund.

