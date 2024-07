F1: Gp Gran Bretagna, Hamilton torna alla vittoria davanti a Verstappen

MeteoWeb

Silverstone, 7 lug. (Adnkronos) – Il britannico Lewis Hamilton torna al successo nel suo Gp di casa in Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, per il nono successo in questa gara e lo fa davanti alla Red Bull di Max Verstappen che con una gara incredibile ha recuperato fino ad arrivare ad insidiare il pilota della Mercedes per il successo finale. Terzo posto per la McLaren di Lando Norris, passato nel finale dall’olandese. Quarta l’altra McLaren di Oscar Piastri con il team che ha sbagliato strategia e perso l’occasione del successo. Quinto posto per la Ferrari di Carlos Sainz che fa il giro veloce.

