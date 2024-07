Fanpage: Bazoli (Pd), ‘Piantedosi inquietante, parla da tribuno partito e non da ministro’

MeteoWeb

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – ?Invece di farci sapere se e come il suo ministero stia monitorando e tenendo sotto controllo i rigurgiti neofascisti che emergono dalle inchieste giornalistiche, Piantedosi accusa i giornalisti di visione a senso unico, getta un po’ di fango sui classici nemici della destra come i centri sociali, lancia larvate accuse ai movimenti giovanili di sinistra. Consiglierei al ministro di non mettersi a questionare su come i giornalisti fanno il loro mestiere, e di non si lanciarsi in spericolati e avventati parallelismi tra i movimenti giovanili dei partiti. Sono parole da tribuno di partito, e in bocca ad un ministro degli interni sono assai poco istituzionali e anzi un po’ inquietanti?. Così il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

