Fanpage: Schlein, ‘Meloni attacca stampa, trovi 5 minuti per dirsi antifascista’**

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “I fischi a Sangiuliano cancellati? Si chiama propaganda. Stanno attaccando al cuore la libertà di informazione. Lo abbiamo visto anche davanti alla immagini di Fanpage sui giovani di Fdi: Meloni ha attaccato i giornalisti invece di ringraziarli. Io li avrei ringraziati e preso provvedimenti”. Così Elly Schlein a In Onda su La7. “Io posso mettere la mano sul fuoco che nel Pd non troveranno nessun razzista e omofobo. La nostra Costituzione è antifascista, vorrei che anche la presidente del consiglio trovasse cinque minuti per dichiararsi antifascista come la costituzione su cui ha votato”.

