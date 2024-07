Fdi: venerdì a Palermo conferenza stampa su attività Antimafia

MeteoWeb

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – Si terrà venerdì 19 luglio alle ore 12.30 nella sala stampa del Palazzo dei Normanni a Palermo la conferenza stampa di Fratelli d?Italia sull?attività svolta dalla Commissione Antimafia in questa legislatura. Saranno presenti il presidente di Fratelli d?Italia al Senato Lucio Malan, il deputato di Fdi Carolina Varchi, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera, il senatore di Fdi Raoul Russo e alcuni componenti della Commissione Antimafia del partito di via della Scrofa.

