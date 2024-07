Ferrovie: Fregolent (Iv), ‘Salvini si occupi di ritardi invece di indignarsi per Olimpiadi’

MeteoWeb

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – ?Invece di indignarsi per l?apertura delle Olimpiadi, e occuparsi di tutto tranne che dei problemi inerenti al suo ministero, Salvini dovrebbe farlo per i costanti ritardi dei treni e del trasporto pubblico. E soprattutto dovrebbe rendersi conto che c?è lui al governo e trovare soluzioni!?. Lo scrive sui social la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, capogruppo in commissione trasporti, dopo il guasto sulla linea dell?Alta Velocità tra Roma e Napoli che sta causando ai treni oltre 100 minuti di ritardo.

