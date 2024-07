Fi: Barelli, ‘da sempre siamo il partito dei diritti’

MeteoWeb

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – ?Noi siamo da sempre il partito dei diritti: Silvio Berlusconi si è speso perché ciascun cittadino ne potesse avesse di più, non li ha mai limitati o tolti. È stato l’unico leader a parlare del problema del sovraffollamento delle carceri. Sui temi che si riferiscono alla sfera personale, Forza Italia ha sempre lasciato libertà di coscienza; abbiamo una sensibilità diversa rispetto ad alcune proposte dei nostri alleati?. E? quanto dichiara Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a La Stampa commentando la recente intervista di Marina Berlusconi.

?Lo abbiamo ribadito sulle detenute madri e sui loro figli piccoli che non possono crescere dietro le sbarre. Continueremo a portare avanti le nostre idee, senza mai venire meno al vincolo di leale collaborazione con i nostri alleati. Sanno anche loro che non la pensiamo allo stesso modo su tutto?, ha concluso.

