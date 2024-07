Fisco: Foti, ‘stop redditometro che è strumento vessatorio, severi con i furbetti’

MeteoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Un fisco invasivo non fa parte del dna del centrodestra e di Fratelli d’Italia. Ecco perché grazie al Governo di Giorgia Meloni viene abolito una volta per tutte il redditometro, strumento che vessava i cittadini in maniera indiscriminata. Viene di contro introdotta una nuova misura, che stanerà i grandi evasori, cioè chi possiede beni di lusso, ma risulta nullatenente e non paga le tasse”. Lo sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“A pochi mesi dall?approvazione della riforma fiscale, il Governo di Giorgia Meloni -aggiunge- tira dritto verso una vera e propria rivoluzione del fisco, che prevede la riduzione delle tasse -già attuata in parte- e la lotta serrata all?evasione, mai seriamente contrastata dalle sinistre. Fratelli d’Italia lavora per in un fisco amico che tenda la mano a chi è impossibilitato a pagare, ma che sia invece risoluto e severo con i ‘furbetti'”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.