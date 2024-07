Fisco: Schlein, ‘patrimoniale? Trovare punto incontro tra idee diverse’

MeteoWeb

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Ho letto il programma del Nuovo Fronte Popolare. E’ interessante, ci sono cose che condividiamo come il salario minimo”. Così Elly Schlein a In Onda su La7. La patrimoniale? “Bisognerebbe trovare un punto di incontro fra forze che hanno idee diverse. Non lo avevamo nel programma, avevamo il tema della redistribuzione delle ricchezze”, del resto “la Costituzione dice che è giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere collettivo”.

