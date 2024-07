Francia: Procaccini (Fdi-Ecr), ‘ottimismo per centrodestra, da sinistre gioco sporco’

MeteoWeb

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – ?Dopo la grande affermazione dell?Unione tra Le Pen, Marechal e Ciotti al primo turno, guardiamo con speranza e ottimismo alla possibilità che in Francia possa affermarsi una coalizione tra tutte le forze politiche che rientrano nel centrodestra, come accaduto qui in Italia. Le sinistre proveranno a fare il gioco sporco. È una triste abitudine che noi italiani conosciamo bene, quella di demonizzare ogni volta il popolo che non vota per loro. È un trucco che serve a scappare dal confronto sul merito delle diverse proposte politiche. Ma è un trucco in cui cadono sempre meno persone in Europa e in tutto l?Occidente?. Lo afferma l?europarlamentare di Fratelli d?Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.

