Gb: Meloni, ‘congratulazioni a Starmer, eccellenti rapporti proseguiranno’**

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Le mie congratulazioni a Keir Starmer per la sua affermazione elettorale. Lo stato dei rapporti tra Italia e Regno Unito è eccellente e sono certa che continueremo a coltivare un rapporto di collaborazione forte e affidabile tra le nostre grandi Nazioni, nell’interesse dei nostri cittadini e in linea con gli obiettivi strategici comuni”. Lo scrive in un tweet la premier Giorgia Meloni, commentando l’esito delle elezioni nel Regno Unito.

