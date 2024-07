Global Media Forum: anche Adnkronos all?evento in Azerbaigian dedicato all?informazione

MeteoWeb

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – All?intelligenza artificiale e al suo impatto sulla realtà, sui media e sulla disinformazione e alla necessitò di promuovere un?alfabetizzazione mediatica è dedicato uno degli ultimi 2 panel del Global Media Forum, evento che si è appena concluso a Shusha, in Azerbaigian, a cui ha partecipato, con l?obiettivo di sviluppare relazioni a livello internazionale, anche il gruppo Adnkronos.

Nel quarto e ultimo panel del forum, iniziato il 20 luglio, informa Azernews, il confronto tra gli esperti ha riguardato il tema ?Cambiamento climatico e media?, moderato da Ansis Bogustovs, conduttore e produttore di Riga TV24 e Radio Latvia. È stato invece Elnur Soltanov, vice ministro dell?Energia dell?Azerbaigian e Ceo di Cop29, a tenere una relazione su ?Solidarietà per un mondo verde – Cop29?. In chiusura è stato presentato il report su ?L?evoluzione del colonialismo francese: uno studio politico e costituzionale? commissionato dal Baku Initiative Group e redatto da Carlyle Corbin, esperto delle Nazioni unite (Onu).

Al Global Media Forum di Shusha sono intervenuti 150 ospiti provenienti da 49 Paesi, agenzie di informazione statali di 34 Nazioni, 12 organizzazioni internazionali e agenzie di comunicazione.

