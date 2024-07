Governo: Cdm, informativa Giorgetti su revisione spesa e obiettivi risparmio Def

MeteoWeb

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Il ministro dell?Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha svolto in Cdm una informativa sull?attuazione della revisione della spesa per l?esercizio 2023 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel Documento di economia e finanza 2022. Ne dà notizia Palazzo Chigi, nella nota diramata post Cdm.

“La Relazione, allo stato sottoposta al vaglio della Commissione per il pagamento della VI rata del PNRR, attesta il complessivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati per il 2023. Il processo di revisione della spesa rappresenta un impegno prioritario nell?azione di Governo, principalmente al fine di individuare margini di bilancio per il finanziamento di nuovi interventi”, si legge nella nota.

