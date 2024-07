Governo: Conte, ‘a Meloni bisogna domandare, tu cosa hai fatto?’

MeteoWeb

Roma, 26 lug (Adnkronos) – “Noi in Europa ci siamo battuti per i fondi Next Generation ma l?Europa per competere ha bisogno non di investimenti in armi. Oggi la transazione ecologica sta diventando una transazione militare”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Giffoni film festival.

“Il Governo Meloni racconta che ciò che è stato fatto dal Movimento 5 Stelle è stato fatto male, ma oggi si scopre che non c?è stato il buco di bilancio e non c?è stato un solo condannato per il reddito di cittadinanza tanto criticato. Vi invito a fare una domanda alla Meloni ‘Tu invece cosa hai fatto?'”, ha aggiunto.

