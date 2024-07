Immigrazione: Djuric, ‘Italia può contare su Serbia in lotta a quella illegale’

MeteoWeb

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “L’Italia, il popolo italiano, il governo italiano possono contare fortemente sulla Serbia per il supporto nella lotta all’immigrazione illegale attraverso la rotta dei Balcani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Marko Djuric al termine dell’incontro alla Farnesina con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“La settimana scorsa la Serbia – ha aggiunto Djuric – ha aderito all’accordo con il Frontex e da oggi possiamo congiuntamente controllare l’accesso balcanico delle migrazioni illegali. Noi siamo paesi che ci tengono ai propri confini, che ci tengono all’aspetto umano e che affronteranno insieme questa sfida. Ringrazio l’Italia per il fatto che sta aiutando i Balcani, perché si sviluppi e perché risolva le sue questioni politiche e spero che rimarremo buoni amici come siamo stati finora”.

