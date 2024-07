Imprese, Urso: “Modello italiano vincente in epoca globalizzazione”

MeteoWeb

Roma, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) – ?Sono sempre stato assertore del modello italiano, che sta diventando il modello vincente nell?epoca della globalizzazione?. A dirlo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all?assemblea Unioncamere.

?Questo modello -afferma – è cresciuto col sistema delle Camere di commercio e oggi è diventato per molti un modello da imitare. Cresciamo in termini di Pil e di occupazione, con una crescita dell?inflazione rispetto ad altri paesi europei?.

?Abbiamo una visione dello Stato alleato dell?impresa. Per questo porteremo la prima legge annuale sulle piccole imprese artigianali, nella consapevolezza che sono una parte importante per lo sviluppo dell?economia e della socialità?, ha detto ancora il ministro.

“Noi possiamo garantire una stabilità politica, a differenza di altri Paesi europei?, ha spiegato Adolfo Urso.

