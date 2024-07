Israele: scontri a Tel Aviv durante proteste per coscrizione ebrei ultra-ortodossi

MeteoWeb

Tel Aviv, 30 lug. (Adnkronos) – Scontri tra polizia e manifestanti ultra-ortodossi sono scoppiati a Tel Aviv durante le proteste contro l’arruolamento degli Haredi nell’esercito. Centinaia di ebrei ultra-ortodossi si erano radunati all’esterno di un evento militare, riporta il quotidiano Yedioth Ahronoth. “Sarete uccisi e non potrete passare”, hanno gridato i manifestanti mentre cercavano di bloccare l’ingresso dell’edificio e impedire ai partecipanti di attraversare. La polizia ha chiamato ulteriori rinforzi e ha eretto barriere per impedire ai manifestanti di assaltare il sito.

Il mese scorso, la Corte Suprema israeliana ha ordinato l’arruolamento degli ebrei Haredi nell’esercito e ha vietato gli aiuti finanziari alle istituzioni religiose i cui studenti rifiutano il servizio militare. Gli ebrei Haredi costituiscono circa il 13 percento della popolazione di Israele, che ammonta a circa 9,9 milioni, e non prestano servizio nell’esercito, dedicando la loro vita allo studio della Torah. La legge israeliana impone a tutti gli israeliani di età superiore ai 18 anni di prestare servizio nell’esercito e l’esenzione degli Haredi è una questione controversa da decenni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.