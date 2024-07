Liguria: Bruzzone (Lega), ‘sinistra pronta a qualunque cosa per poltrone’

MeteoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “È un Pd da teatro dell?assurdo: la parte giustizialista, che condanna Toti senza appello prima di qualunque processo, e quella a caccia di poltrone e di incarichi in barba alla loro stessa logica e coerenza. Un ex componente del Csm, ex deputato del Pd, attuale membro della Direzione nazionale del partito che ha attaccato a testa bassa il governatore Toti sceglie di accettare un incarico nella società della famiglia Spinelli, nemmeno fossimo in un film dove il protagonista è più interessato ad avere il potere di ?far fallire una festa? piuttosto che limitarsi a parteciparvi. Cade la maschera di questa sinistra: disfattista a comando, anche in barba al voto democratico di tanti liguri, ma pronta a qualunque cosa per poltrone, ruoli, potere?. Lo dichiara il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone.

