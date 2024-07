Lollobrigida: “Sostieniamo biologico per valorizzarlo sempre più sui mercati”

MeteoWeb

Roma, 17 lug. (Labitalia) – “La superficie bio sta crescendo in molte aree della nostra nazione, non solo nel Mezzogiorno che storicamente guida il comparto per superfici, ma anche in altre regioni dell’Italia centrale e settentrionale. Il Masaf sostiene gli agricoltori che hanno deciso di certificarsi al biologico e, in questi mesi di governo, sono stati concretizzati numerosi provvedimenti per promuovere la crescita di questa realtà”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, in un video messaggio commentando i dati del rapporto Bio in cifre di Ismea in collaborazione con il Ciheam Bari nell?ambito del programma Masaf ?Dimecobio? e presentato a Bracciano in provincia di Roma.

Lollobrigida ha ricordato che nei mesi scorsi è stato avviato il Piano di azione nazionale per la produzione biologica che “rappresenta una strategia a 360 gradi, frutto di un lungo e articolato confronto con le associazioni, le regioni e le istituzioni e che contribuirà a dare un ulteriore impulso al settore anche rispetto agli obiettivi in ambito europeo. Contiamo che il biologico possa essere sempre più un modello in grado di tenere insieme la sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale”.

“Abbiamo previsto un apposito marchio, – ha proseguito il ministro – sottolineando come il made in Italy e il bio, sono una certificazione di qualità, sono elementi di forza che dobbiamo riuscire ancor di più a valorizzare sui mercati e stiamo investendo su questo”. “Lavoriamo sempre più con gli istituti agrari per la valorizzazione dei giovani perché saranno loro a essere abilitati a svolgere sempre meglio l’attività di imprenditori agricoli e lavoriamo anche nelle scuole per una formazione dei ragazzi a riconoscere l’elemento della qualità” ha concluso Lollobrigida.

