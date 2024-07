Mafia: Mattarella a studenti Centro ‘Boris Giuliano’, complimenti per servizio a Stato’**

MeteoWeb

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Avete fatto una grande scelta professionale al servizio dello Stato. Complimenti ed auguri ed è anche un modo per iniziare in modo significativo in questa circostanza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una delegazione di allievi della Scuola di Polizia, in occasione della cerimonia di intitolazione del Centro studi internazionali della Scuola superiore della Polizia alla memoria di Boris Giuliano e dell’inaugurazione del seminario ‘Boris Giuliano Lab-Learn Act Build’. Ad accompagnare il Capo dello Stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il capo della Polizia, Vittorio Pisani.

Gli allievi hanno donato a Mattarella una raccolta di libri antichi pensata per il suo percorso di costituzionalista, da giudice della Corte costituzionale, da Presidente della Repubblica chiamato alla promulgazione delle leggi.

