Maltempo Piemonte, disastro tra Parella e Strambinello: VIDEO dalla Statale 565 di Castellamonte

Il forte maltempo che la scorsa notte ha colpito il Piemonte, ha provocato un vero e proprio disastro lungo la Statale 565 di Castellamonte tra Parella e Strambinello, in provincia di Torino. Forti temporali con violenti downburst hanno colpito il cuore del Piemonte: in pochi minuti sono caduti 44mm di pioggia e grandine a Caselle, 41mm a Parella. Tra le stazioni meteo ufficiali, sono state registrate raffiche di 82km/h a Massazza e 80km/h a Borgofranco d’Ivrea, ma il vento ha superato i 100km/h in molte località abbattendo numerosi alberi e provocando danni molto ingenti. Durante la tempesta, le temperature sono crollate fino a +18°C in pianura.

Impressionanti le immagini del video a corredo dell’articolo, girato questa mattina lungo la Statale 565 di Castellamonte tra Parella e Strambinello. In molte altre zone del torinese si segnalano alberi abbattuti e sradicati. E nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente.

