Maternità surrogata: De Poli, ‘viola diritti bambini e donne, giusto dire no’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – ?Con il disegno di legge sulla maternità surrogata, una pratica che viola i diritti dei bambini così come quelli delle donne, noi diciamo no al business della genitorialità e alla mercificazione del corpo della donna. Rispettiamo le visioni di tutti ma, secondo noi, il diritto di un bambino è di avere una famiglia, che sia composta da un padre e da una madre. Questo è il valore che appartiene alla nostra storia e alla nostra identità politica. E? pura follia concepire i bambini come se fossero prodotti da acquistare?: così il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli commentando il via libera della Commissione Giustizia del Senato al ddl che introduce il reato universale di maternità surrogata.

