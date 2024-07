Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio ad Abbiategrasso prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Durante la notte, si registrerà una copertura nuvolosa del 100% con pioggia moderata e temperature intorno ai +19,7°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, attestandosi a +20,2°C. Il vento soffierà a 3,3km/h provenendo da Est – Nord Est con raffiche fino a 12km/h. Le precipitazioni saranno di circa 1.91mm con un’intensità pioggia definita come debole. L’umidità sarà del 95% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 1%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +22,6°C alle 07:00, fino a raggiungere i +28,4°C a mezzogiorno. Il vento sarà prevalentemente di direzione Ovest – Nord Ovest con intensità variabile da 5,3km/h a 6,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, con temperature massime che si manterranno intorno ai +28,9°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, provenendo principalmente da Sud Est.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un cielo sereno e una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,3°C alle 23:00. Il vento sarà sempre di direzione Est con intensità variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio ad Abbiategrasso indicano una giornata all’insegna della variabilità, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di tenere d’occhio l’evoluzione del vento. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni ad Abbiategrasso.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.7° perc. +20.2° 1.91 mm 3.3 ENE max 12 Grecale 95 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.9° perc. +20.4° prob. 3 % 4.5 NNO max 10.5 Maestrale 95 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.8° Assenti 5.3 O max 6.6 Ponente 88 % 1013 hPa 9 cielo sereno +25.5° perc. +25.9° Assenti 5.8 O max 6.3 Ponente 69 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.4° perc. +30.2° Assenti 5.4 S max 4.6 Ostro 61 % 1010 hPa 15 cielo sereno +28.9° perc. +30.9° prob. 4 % 6.2 SE max 6.3 Scirocco 60 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 6 % 5.9 ESE max 11.8 Scirocco 76 % 1008 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.8° prob. 20 % 5 ESE max 5.5 Scirocco 84 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 21:02

