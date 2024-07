Meteo Acerra, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Acerra indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35-36°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera, ma resteranno comunque elevate.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno e le temperature saliranno rapidamente, con valori che supereranno i 30°C già nelle prime ore del giorno. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a rendere la situazione più gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature elevate, con punte massime attese nel primo pomeriggio. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà moderatamente, apportando un po’ di freschezza.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque sopra i 30°C fino a tarda sera. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest contribuirà a rendere la situazione più confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Acerra confermano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.2° perc. +26.8° Assenti 5.5 NE max 9 Grecale 36 % 1010 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.8 ENE max 6.5 Grecale 38 % 1010 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +27.5° Assenti 4.5 NE max 5.5 Grecale 32 % 1012 hPa 9 cielo sereno +34° perc. +32.3° Assenti 1.4 O max 3.9 Ponente 23 % 1012 hPa 12 cielo sereno +35.7° perc. +34.8° Assenti 15.2 OSO max 10.7 Libeccio 26 % 1011 hPa 15 cielo sereno +33.9° perc. +34.1° Assenti 16.5 OSO max 13.5 Libeccio 35 % 1011 hPa 18 cielo sereno +31.1° perc. +31.2° Assenti 10.4 ONO max 12.2 Maestrale 41 % 1012 hPa 21 cielo sereno +28.9° perc. +29.4° Assenti 3.5 NO max 4 Maestrale 49 % 1013 hPa

