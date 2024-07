Meteo Acri, le previsioni per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio a Acri si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della giornata il cielo si manterrà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 23°C alle prime ore, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 31°C verso mezzogiorno. La percezione della temperatura sarà di qualche grado superiore a quella effettiva, ma comunque piacevole. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 7km/h e i 14km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31°C, garantendo una giornata calda e estiva. Il vento continuerà a provenire da nord con una velocità tra i 5km/h e i 15km/h.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C, ideale per trascorrere piacevoli momenti all’aperto. Il vento proveniente da sud – sud ovest soffierà con una velocità tra i 10km/h e i 14km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio ad Acri indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, garantendo un clima ideale per godersi le bellezze di questa località calabrese.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 76 % 4 SE max 6.9 Scirocco 89 % 1012 hPa 3 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° Assenti 6.3 SSE max 6.3 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +23° Assenti 3.3 ENE max 11.9 Grecale 56 % 1013 hPa 9 cielo sereno +29.3° perc. +28.3° Assenti 8 N max 13 Tramontana 33 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.4° perc. +30.5° Assenti 4.6 N max 14.1 Tramontana 34 % 1012 hPa 15 poche nuvole +28.9° perc. +28.6° Assenti 9.4 ONO max 15.8 Maestrale 41 % 1012 hPa 18 poche nuvole +22.7° perc. +22.7° Assenti 8.7 SO max 10.3 Libeccio 65 % 1013 hPa 21 cielo sereno +20.5° perc. +20.5° Assenti 10.8 SSO max 13.6 Libeccio 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:05 e tramonta alle ore 03:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.