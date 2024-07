Meteo Adrano, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio ad Adrano prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale pari allo 0% e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità intorno ai 6-7 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura inizierà a salire gradualmente, raggiungendo i +35°C verso le ore 10:00. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest contribuirà a mitigare la sensazione di calore, mantenendo comunque un clima piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 21% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, la temperatura massima toccherà i +36°C e il vento soffierà con intensità tra i 10-20 km/h provenendo sempre da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 26%.

In serata, il cielo si manterrà sereno e la temperatura calerà gradualmente fino a raggiungere i +25°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una minore intensità rispetto al pomeriggio, con velocità intorno ai 5-6 km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 48%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 19 Luglio ad Adrano indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno elevate e cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +25.1° Assenti 5.7 N max 6.4 Tramontana 44 % 1016 hPa 4 cielo sereno +24.7° perc. +24.3° Assenti 6.6 N max 7.2 Tramontana 42 % 1016 hPa 7 cielo sereno +31.9° perc. +30.3° Assenti 3.2 OSO max 4.2 Libeccio 26 % 1016 hPa 10 cielo sereno +36.2° perc. +34.3° Assenti 11.1 SSO max 10.1 Libeccio 19 % 1015 hPa 13 cielo sereno +36.1° perc. +34.5° Assenti 16.1 SE max 18.5 Scirocco 21 % 1014 hPa 16 poche nuvole +32.9° perc. +31.6° Assenti 13 SE max 16.4 Scirocco 28 % 1013 hPa 19 cielo sereno +26.9° perc. +27° Assenti 2.4 E max 8.9 Levante 44 % 1014 hPa 22 cielo sereno +25.5° perc. +25.3° Assenti 5.1 NNO max 5.7 Maestrale 48 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:17

