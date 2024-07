Meteo Afragola, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio ad Afragola si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 34,5°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 35°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud con intensità variabile tra i 6km/h e i 15,1km/h, garantendo una piacevole brezza leggera. L’umidità si manterrà intorno al 36% durante le ore centrali della giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014hPa.

Nel corso della notte, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 27°C, garantendo una notte piacevolmente fresca. Le prime ore del mattino vedranno un graduale aumento delle temperature, con il sole che si leverà su un cielo limpido e senza nuvole. Durante il pomeriggio, il caldo si farà sentire con il termometro che raggiungerà valori elevati, ma la presenza di una leggera brezza renderà la situazione più sopportabile. Anche in serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole sparse che potranno offrire un po’ di sollievo dal caldo intenso della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola per i prossimi giorni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, specialmente nelle ore centrali della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti e godetevi le giornate di sole in tutta sicurezza.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.2° perc. +28° Assenti 5.2 SSO max 7.1 Libeccio 56 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 5 SSE max 6.9 Scirocco 64 % 1014 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +29.6° Assenti 4.5 SSE max 6 Scirocco 56 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.9° perc. +33.4° Assenti 9.8 SSO max 8.4 Libeccio 39 % 1015 hPa 12 cielo sereno +34.5° perc. +35.3° Assenti 15.1 SO max 11.1 Libeccio 36 % 1014 hPa 15 cielo sereno +33.4° perc. +34.2° Assenti 14.4 OSO max 13.5 Libeccio 39 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30.7° perc. +31.1° Assenti 6.3 OSO max 5.7 Libeccio 44 % 1014 hPa 21 poche nuvole +28.2° perc. +28.9° Assenti 5.1 SO max 6.8 Libeccio 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:33

