Meteo Afragola, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio ad Afragola prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 25-30%. Le temperature massime saranno elevate, con valori che raggiungeranno i 34-35°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +27°C. Il vento soffierà leggero da Nord Est con raffiche fino a 8-9 km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Afragola, con temperature che raggiungeranno i 34-35°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma non supererà i 20 km/h.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 30°C. Il vento sarà ancora presente, ma non darà luogo a fenomeni di raffiche significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 26 Luglio ad Afragola indicano una giornata caratterizzata da sole e caldo, con temperature estive e vento leggero. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero aumentare ulteriormente. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.2° perc. +27° Assenti 4.5 NE max 8.6 Grecale 39 % 1010 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.8 ENE max 5.9 Grecale 41 % 1010 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +27.5° Assenti 4.1 ENE max 5.2 Grecale 35 % 1011 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +31.8° Assenti 2.2 SO max 4 Libeccio 25 % 1012 hPa 12 cielo sereno +34.6° perc. +34.2° Assenti 16.9 OSO max 11.7 Libeccio 30 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +33.5° Assenti 16.8 OSO max 15.2 Libeccio 39 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.5° perc. +30.8° Assenti 11.2 ONO max 13.5 Maestrale 44 % 1012 hPa 21 cielo sereno +28.5° perc. +29.3° Assenti 4.7 NO max 5.1 Maestrale 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:09 e tramonta alle ore 03:09

