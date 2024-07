Meteo Agrigento, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento indicano cielo sereno e temperature elevate nei prossimi giorni. Una leggera brezza da varie direzioni renderà il clima piacevole nonostante il caldo estivo. Si prevede stabilità atmosferica senza precipitazioni significative. È consigliabile proteggersi dal sole e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 2,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 avremo +29,4°C con una leggera brezza da Est – Sud Est. L’intensità del vento sarà di 2,2km/h con un’umidità del 34%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con punte di +31°C alle 14:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 11,8km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 41%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 20:00 avremo +26,3°C con una brezza leggera da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 51% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,4°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est con velocità di 6,7km/h. L’umidità sarà del 46% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00 avremo +31,1°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 29%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con punte di +32,7°C alle 16:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 26,3km/h. L’umidità sarà del 34%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 20:00 avremo +27,3°C con una brezza da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 41% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,6°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est con velocità di 10km/h. L’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 avremo +32°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 30%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con punte di +31,7°C alle 10:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 13,1km/h. L’umidità sarà del 32%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 20:00 avremo +26,1°C con una brezza da Est. L’umidità si attesterà intorno al 51% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,1°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est con velocità di 8km/h. L’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00 avremo +31,4°C con una brezza leggera da Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 33%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con punte di +31,7°C alle 09:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 9km/h. L’umidità sarà del 34%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 20:00 avremo +26,1°C con una brezza da Est. L’umidità si attesterà intorno al 51% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

