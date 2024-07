Meteo Albenga, le previsioni per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio ad Albenga si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata, con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili precipitazioni leggere in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in lieve aumento, oscillanti tra i +26,2°C e i +29,8°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere provenienti da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di poche nuvole. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che varieranno tra i +28,9°C e i +29,2°C. Il vento soffierà con maggiore intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 19,8km/h.

In serata, è prevista la possibilità di piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai +24,7°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 43%.

In conclusione, le previsioni meteo per Albenga indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge leggere in serata. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche e di essere preparati a brevi rovesci nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Albenga

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° Assenti 6.1 NO max 5.7 Maestrale 69 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 6.3 NO max 6 Maestrale 68 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.6 N max 4.3 Tramontana 68 % 1015 hPa 9 cielo sereno +28.2° perc. +29.4° Assenti 6.3 SSE max 6.3 Scirocco 57 % 1015 hPa 12 cielo sereno +28.9° perc. +31.1° prob. 4 % 14.7 S max 15.1 Ostro 61 % 1014 hPa 15 poche nuvole +29.1° perc. +31.3° prob. 13 % 17 SSO max 19.7 Libeccio 60 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +26.8° perc. +28.9° 0.15 mm 10.9 SO max 13.9 Libeccio 75 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.7° perc. +25.3° prob. 43 % 9.9 NNO max 10.8 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:41 e tramonta alle ore 03:41

