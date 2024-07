Meteo Albenga, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Venerdì 26 Luglio

Notte

Durante la notte a Albenga, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 6-7km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si attesterà intorno al 78-81%.

Mattina

La mattina di Venerdì a Albenga sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa tra il 8% e il 14%. Le temperature oscilleranno tra i 27°C e i 29,6°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità tra i 8,2km/h e i 9,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.1-0.23mm con un’umidità del 68-69%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura nuvolosa tra il 17% e il 23%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 27,5°C, con una percezione di caldo fino a 29,5°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est a una velocità tra i 6,6km/h e i 7,7km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 67-69%.

Sera

Alla sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0-12%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-26,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud a Nord – Nord Ovest a una velocità tra i 1,2km/h e i 4,9km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno all’80%.

Sabato 27 Luglio

Notte

Durante la notte di Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,4-24,9°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 6,3-7,2km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si attesterà intorno al 78-79%.

Mattina

La mattina di Sabato ad Albenga sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa tra lo 0% e il 4%. Le temperature oscilleranno tra i 26,8°C e i 29°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est a una velocità tra gli 8km/h e i 9km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 70-71%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura nuvolosa tra il 19% e il 26%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 27,2-27,6°C, con una percezione di caldo fino a 29,8°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente da Sud Est a una velocità tra i 7,5km/h e i 9,1km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 64-70%.

Sera

Alla sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa tra lo 0% e il 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25,1-25,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a Nord – Nord Ovest a una velocità tra i 2,4km/h e i 5,3km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 75-76%.

Domenica 28 Luglio

Notte

Durante la notte di Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa tra lo 0% e il 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,5-24,7°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,5-5,3km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si attesterà intorno all’80%.

Mattina

La mattina di Domenica ad Albenga sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa tra lo 0% e il 4%. Le temperature oscilleranno tra i 26,8°C e i 29,4°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est a una velocità tra i 6,8km/h e i 8,9km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 71-80%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo sereno con una copertura nuvolosa tra lo 0% e il 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 27,6°C, con una percezione di caldo fino a 29,8°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente da Sud Est a una velocità tra i 7,1km/h e i 8,7km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 66-71%.

Sera

Alla sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa tra lo 0% e il 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25,1-25,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a Nord – Nord Ovest a una velocità tra i 4,8km/h e i 5,3km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 76-81%.

Conclusioni

Il fine settimana ad Albenga si prospetta all’insegna di condizioni meteorologiche generalmente stabili, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con una percezione di caldo che potrebbe risultare elevata durante le ore diurne. Non sono previste precipitazioni significative, e il vento sarà per lo più una brezza leggera proveniente da varie direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, garantendo un clima gradevole per svolgere attività all’aperto durante il weekend.

