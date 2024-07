Meteo Alcamo, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio ad Alcamo prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +28°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, mentre la sera si potranno osservare nubi sparse con una leggera probabilità di piogge isolate.

Durante la notte, il cielo sarà nuvoloso con una probabilità di piogge leggere, e le temperature si manterranno intorno ai +25°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra i 10km/h e i 20km/h.

Le temperature percepite saranno in linea con i valori reali, con un’umidità che si attesterà intorno al 50% e una pressione atmosferica stabile sui 1010hPa.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge isolate nel corso della serata. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con cieli sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +25.9° perc. +25.8° Assenti 12.3 SSE max 13.5 Scirocco 49 % 1010 hPa 4 nubi sparse +24.7° perc. +24.9° Assenti 12.4 SSO max 19.5 Libeccio 64 % 1010 hPa 7 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 10 OSO max 14.4 Libeccio 65 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28.8° perc. +29° Assenti 17.5 ONO max 18.6 Maestrale 46 % 1011 hPa 13 poche nuvole +28° perc. +28.8° Assenti 23.3 ONO max 27.3 Maestrale 54 % 1010 hPa 16 cielo sereno +27.2° perc. +27.9° Assenti 14.4 ONO max 20.7 Maestrale 55 % 1010 hPa 19 poche nuvole +24° perc. +24.5° prob. 34 % 11.3 SO max 20.1 Libeccio 78 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +24.9° perc. +25.4° 0.12 mm 13.4 NNO max 19 Maestrale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.