Meteo Alessandria, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Condizioni meteo ad Alessandria: Venerdì 26 Luglio. Durante la notte poche nuvole con 11% di copertura, +21°C e brezza da Nord a 6km/h. Mattina con nubi sparse, 25% di copertura, +21°C, vento da Nord – Nord Ovest a 8,6km/h. Pomeriggio sereno, 0% di copertura, +29,2°C, brezza da Nord a 5,7km/h. Sera serena, +26,7°C, 1% di copertura, vento da Nord a 9,3km/h. Probabilità di precipitazioni all’7%. Sabato 27 Luglio: Leggera pioggia notturna, 6% di copertura, +21°C, vento da Nord Ovest a 3,7km/h. Mattina con nubi sparse, 45% di copertura, +20,9°C, vento da Nord Ovest a 3,8km/h. Pomeriggio sereno, 0% di copertura, +31,6°C, brezza da Ovest – Sud Ovest a 4,8km/h. Sera serena, +22,8°C, 0% di copertura, vento da Sud – Sud Ovest a 7,8km/h. Probabilità di precipitazioni all’6%. Domenica 28 Luglio: Notte serena, 0% di copertura, +21,9°C, brezza da Sud – Sud Ovest a 6,4km/h. Mattina serena, 2% di copertura, +27°C, brezza da Ovest – Sud Ovest a 4,2km/h. Pomeriggio sereno, 1% di copertura, +33,5°C, brezza da Nord Est a 5km/h. Sera serena, +23,2°C, 0% di copertura, vento da Sud – Sud Ovest a 7,8km/h. Probabilità di precipitazioni all’1%. Weekend con condizioni stabili e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto.

Venerdì 26 Luglio

Nel corso della notte, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a 6km/h. L’umidità sarà alta, fermandosi all’89% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina proseguirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 25%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi sui +21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 8,6km/h. L’umidità diminuirà al 80% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, regalando un bel cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C, con una brezza leggera da Nord a 5,7km/h. L’umidità si attesterà al 58% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La sera vedrà un calo delle temperature, con il termometro che scenderà a +26,7°C. Il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Il vento soffierà da Nord a 9,3km/h, portando con sé una leggera brezza. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, all’7%, con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte, ci sarà una leggera pioggia con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 3,7km/h, portando con sé una bava di vento. L’umidità sarà alta, al 91%, con una pressione atmosferica di 1014hPa.

La mattina inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 45%. Le temperature si manterranno sui +20,9°C con una leggera brezza da Nord Ovest a 3,8km/h. L’umidità resterà alta al 91% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, regalando un bel cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,6°C, con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 4,8km/h. L’umidità si attesterà al 49% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 7,8km/h, portando con sé una brezza leggera. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, all’6%, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 28 Luglio

Nel corso della notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 6,4km/h. L’umidità sarà al 72% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

La mattina proseguirà con un bel cielo sereno e una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +27°C, con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 4,2km/h. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +33,5°C, con una brezza leggera da Nord Est a 5km/h. L’umidità si manterrà bassa al 44% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 7,8km/h, portando con sé una brezza leggera. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, all’1%, con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

In conclusione, il weekend ad Alessandria si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Sarà possibile godersi giornate soleggiate e serate fresche, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.