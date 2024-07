Meteo Alessandria, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria indicano una settimana all’insegna della stabilità, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, si prevedono alcune variazioni con possibili precipitazioni leggere. In particolare, martedì il cielo presenterà poche nuvole, con una leggera probabilità di pioggia nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,9°C. Mercoledì, invece, il cielo sarà coperto con nubi sparse e una probabilità di precipitazioni del 4% nel pomeriggio. Le temperature massime saranno più miti, intorno ai +20,2°C. Giovedì, infine, è prevista pioggia leggera nel pomeriggio e in serata, con temperature intorno ai +22,1°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle condizioni meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,3°C, con una percezione di +19°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche di vento fino a 4,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +25,6°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà debole, attorno ai 4,5km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 67% e una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,2°C, con una percezione di +30,9°C. Il vento sarà leggero, attorno agli 8km/h, proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni è al 5%, con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno sui +24,3°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento sarà debole, attorno ai 3,5km/h, proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni è al 4%, con un’umidità del 78% e una pressione di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 43%. Le temperature saranno intorno ai +20,6°C, con una percezione simile. Il vento soffierà a 6,2km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 6,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 72% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +27,3°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento sarà debole, attorno ai 3,4km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 65% e una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 19%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,9°C, con una percezione di +32°C. Il vento sarà leggero, attorno all’1,2km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni è al 1%, con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo avrà poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature si attesteranno sui +21,5°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento sarà leggero, attorno agli 8,7km/h, proveniente da Sud. La probabilità di precipitazioni è al 20%, con un’umidità dell’80% e una pressione di 1014hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature saranno intorno ai +20,5°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento soffierà a 5,6km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’81% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto al 99%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,4°C, con una percezione simile. Il vento sarà debole, attorno ai 5,1km/h, proveniente da Sud Ovest. Le condizioni rimarranno umide, con un’umidità all’81% e una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 75%. Le temperature massime raggiungeranno i +20,2°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4km/h, proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni è al 4%, con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo avrà nubi sparse con una copertura del 58%. Le temperature si attesteranno sui +23,5°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,8km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni è al 19%, con un’umidità dell’86% e una pressione di 1017hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saranno intorno ai +23°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento soffierà leggero a 0,7km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 90% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Al mattino, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 59%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,5°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,1km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno umide, con un’umidità al 92% e una pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con pioggia leggera e una copertura del 51%. Le temperature massime raggiungeranno i +22,1°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,8km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni è al 12%, con un’umidità del 93% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo presenterà pioggia leggera con una copertura del 36%. Le temperature si attesteranno sui +21,6°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,2km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni è al 12%, con un’umidità del 93% e una pressione di 1016hPa.

In conclusione, i prossimi giorni ad Alessandria si preannunciano stabili con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, sono previste alcune variazioni con possibili precipitazioni leggere. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

