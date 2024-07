Meteo Alghero, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio ad Alghero mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina inizierà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa intorno al 60%, e temperature che si aggireranno intorno ai +28°C. Nel corso della mattinata le nuvole si diraderanno, ma la copertura nuvolosa rimarrà intorno al 40-50%, con temperature che saliranno fino a toccare i +30°C.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%, e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +27°C. Nel tardo pomeriggio e sera le nuvole si diraderanno leggermente, ma la copertura nuvolosa resterà intorno al 65-75%, con temperature che si manterranno intorno ai +25°C.

Durante la notte il cielo sarà nuovamente parzialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30%, e le temperature si manterranno intorno ai +23°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord Ovest, con intensità che varierà tra i 20 e i 30 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Alghero, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla possibilità di precipitazioni improvvise. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Alghero.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +25° Assenti 7 SE max 7.1 Scirocco 53 % 1009 hPa 4 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 4.8 E max 4.8 Levante 52 % 1008 hPa 7 cielo coperto +28.2° perc. +28.2° Assenti 11.8 SSO max 14.8 Libeccio 44 % 1009 hPa 10 nubi sparse +29.9° perc. +30.6° Assenti 18.3 S max 27 Ostro 48 % 1008 hPa 13 cielo coperto +29.3° perc. +30.8° prob. 8 % 15.8 OSO max 22.8 Libeccio 55 % 1007 hPa 16 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 15 ONO max 17.3 Maestrale 74 % 1008 hPa 19 nubi sparse +23.6° perc. +24.2° Assenti 19.8 NO max 25.9 Maestrale 83 % 1010 hPa 22 nubi sparse +22.6° perc. +23.1° Assenti 15.4 ONO max 20.3 Maestrale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:15 e tramonta alle ore 04:15

